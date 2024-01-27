Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sosok Merakyat dan Berjuang untuk Rakyat, Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Tidak Boleh Kita Biarkan Berjalan Sendiri

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |15:31 WIB
Sosok Merakyat dan Berjuang untuk Rakyat, Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Tidak Boleh Kita Biarkan Berjalan Sendiri
Illustrasi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, mengajak rakyat Cirebon untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Ajakan disampaikan Yenny Wahid saat kampanye terbuka Ganjar-Mahfud dalam acara yang bertajuk 'Hajatan Rakyat' di Stadion Utama Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Atas dasar itu, Yenny turun ke lapangan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Menurutntya, kedua figur itu merupakan benteng terakhir demokrasi di Indonesia.

"Demokrasi memastikan bahwa kamu, kamu, kamu serta saya, semua sama, punya hak dan setara di mata hukum. Dan negara tidak boleh ada perlakuan istimewa untuk siapapun di negara kita. Semua rakyat sama dan setara di mata hukum dan negara," ujar Yenny.

Putri Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun memuji keberanian pendukung Ganjar-Mahfud yang berani hadir langsung di lokasi dan tidak takut diintimidasi pihak-pihak tertentu. Baginya, paea pendukung itu juga merupakan pejuang demokrasi.

"Bapak ibu sekalian orang- orang pemberani, kalian adalah pejuang-pejuang demokrasi. Kalian datang ke sini tidak takut diintimidasi. Kalian datang ke sini tidak untuk ditawar-tawar. Kalian adalah pejuang demokrasi di negara ini," ujar Direktur Wahid Foundation ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164095//yenny-HnRp_large.jpg
Yenny Wahid: Memakmurkan Rakyat Apakah dengan Menerapkan Nilai Pajak Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement