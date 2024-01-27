Sosok Merakyat dan Berjuang untuk Rakyat, Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Tidak Boleh Kita Biarkan Berjalan Sendiri

JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, mengajak rakyat Cirebon untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Ajakan disampaikan Yenny Wahid saat kampanye terbuka Ganjar-Mahfud dalam acara yang bertajuk 'Hajatan Rakyat' di Stadion Utama Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Atas dasar itu, Yenny turun ke lapangan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Menurutntya, kedua figur itu merupakan benteng terakhir demokrasi di Indonesia.

"Demokrasi memastikan bahwa kamu, kamu, kamu serta saya, semua sama, punya hak dan setara di mata hukum. Dan negara tidak boleh ada perlakuan istimewa untuk siapapun di negara kita. Semua rakyat sama dan setara di mata hukum dan negara," ujar Yenny.

Putri Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun memuji keberanian pendukung Ganjar-Mahfud yang berani hadir langsung di lokasi dan tidak takut diintimidasi pihak-pihak tertentu. Baginya, paea pendukung itu juga merupakan pejuang demokrasi.

"Bapak ibu sekalian orang- orang pemberani, kalian adalah pejuang-pejuang demokrasi. Kalian datang ke sini tidak takut diintimidasi. Kalian datang ke sini tidak untuk ditawar-tawar. Kalian adalah pejuang demokrasi di negara ini," ujar Direktur Wahid Foundation ini.