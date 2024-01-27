Upaya Partai Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah untuk Sejahterakan Warga Bekasi

BEKASI - Tiga Caleg Partai Perindo terus melakukan aksi nyata, yakni dengan kembalinya menggelar bazar minyak goreng murah di Kabupaten Bekasi, Sabtu (27/1/2024). Aksi nyata ini upaya Partai Perindo mensejahterakan warga Perumahan Telaga Harapan, Desa Telaga Murni, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Tiga caleg itu, yakni Sururi Alfaruq dari Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII, bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II Nadi.

Sururi mengatakan, bazar minyak goreng murah tersebut lanjutan bazar murah sebelumnya. Dimana bazar murah ini kerap kali diadakan di sejumlah titik wilayah Kabupaten Bekasi.

Oleh karena itu, kata Dia, bazar murah Rp. 5 ribu dari Partai Perindo berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, sangat diminati masyarakat.

"Nah ini juga sama seperti titik-titik lain keinginan masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng murah juga memang tinggi sekali, karena memang perbandingannya harga di pasar sama yang diadakan di bazar ini itu jauh sekali," kata Sururi, Sabtu (27/1/2024).

Sururi menuturkan aksi bazar murah ini mendapat dukungan penuh oleh Ketua Umum Partai Perindo, yakni Hary Tanoesoedibjo (HT), karena sangat membantu masyarakat. Sebab minyak goreng merupakan kebutuhan pokok sehari-hari.

"Jadi paling tidak ini juga masyarakat tahu bahwa memang perindo itu memberikan perhatian terhadap orang-orang di kelas bawah, karena ini termasuk kebutuhan pokok orang-orang di dapur ya, minyak goreng kan termasuk kebutuhan pokok ibu-ibu yang masak di dapur," tuturnya.