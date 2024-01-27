Mengapa Kapten Bajak Laut Matanya Ditutup Sebelah?

JAKARTA - Mengapa kapten bajak laut matanya ditutup sebelah mata? Hal ini menjadi salah satu ciri khasnya. Setidaknya selama satu abad, bajak laut telah digambarkan dalam literatur dan sejarah mengenakan penutup mata yang ada di mana-mana.

Jika Anda diminta berdandan seperti bajak laut, kemungkinan besar Anda akan menyertakan penutup mata sebagai bagian dari kostum. Terkenal karena sifat agresifnya, karakter bajak laut dalam fiksi ditampilkan memiliki luka.

Lantas mengapa kapten bajak laut matanya ditutup sebelah mata? Salah satu alasannya dikarenakan realita kehidupan laut membuat para perompak harus mengetahui cara menavigasi setiap inci kapal mereka pada siang dan malam hari untuk bertahan hidup.

Di tengah kegelapan, para perompak tidak hanya harus mampu bermanuver melalui kapal mereka yang besar dengan koridor tanpa jendela dan penerangan yang minim, tetapi juga melompat dari satu kapal ke kapal yang lain dalam kegelapan. Ditambah lagi, mereka juga bertempur dengan musuh di bawah naungan kegelapan.