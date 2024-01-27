WNI yang Meninggal karena COVID-19 di Jepang Sedang Hadapi Proses Hukum

WARGA Indonesia berinisial SAP (27) yang meninggal dunia di Jepang karena terinfeksi COVID-19, pada Kamis 25 Januari 2024 dini hari, ternyata sedang diproses hukum oleh kepolisian Negeri Sakura karena melakukan pelanggaran dan statusnya sebagai tahanan.

Hal itu disampaikan Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang, Heri Akhmadi lewat keterangan resminya.

Menurutnya pria asal Jawa Tengah itu menjalani proses penyidikan oleh polisi sejak November 2023 atas kasus mengendarai kendaraan tanpa izin dan pelanggaran keimigrasian. Selama penyidikan dia ditahan di Penjara Sano. Sano merupakan kota di Prefektur Tochigi.

BACA JUGA: