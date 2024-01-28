Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Dangkal M4,4 Guncang Batusangkar Terasa Kuat di Padang

Rus Akbar , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |00:31 WIB
Gempa Dangkal M4,4 Guncang Batusangkar Terasa Kuat di Padang
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

PADANG - Gempa yang terjadi pada pukul 23.50 WIB yang terjadi di 7 Kilometer Barat Daya Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sempat menghentakkan warga Kota Padang.

"Gempa pak, ini terasa cukup kuat, saya ini," kata Aldi (19) warga Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Sabtu (28/1/2024).

Tidak hanya di Padang di daerah lain juga seperti Agam, Bukittinggi, Solok juga merasakan gempa. Bahkan, beberapa posko di sekitar Siaga Gunung Marapi yang sedang erupsi juga merasakan gempa beberapa detik.

Jika melihat dari peta yang disebarkan oleh BMKG gempa tersebut terjadi di sekitar Danau Siangkarak. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan dan korban jiwa.

Berdasarkan data dari BMKG terjadi di 0.52 LS,100.56 BT dengan kedalanan 10 kilometer.

(Arief Setyadi )

      
