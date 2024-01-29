Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Migor Murah di Sleman, Caleg Perindo Bonifasius: Acara Ini untuk Ringankan Beban Masyarakat

Heru Trijoko , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |20:44 WIB
Gelar Bazar Migor Murah di Sleman, Caleg Perindo Bonifasius: Acara Ini untuk Ringankan Beban Masyarakat
Caleg DPR RI dari Perindo, Brigjen TNI (Purn) Bonifasius (foto: dok ist)
SLEMAN – Caleg Partai Perindo di Sleman Yogyakarta, pada Minggu 28 Januari 2024 menggelar kegiatan bazar tebus murah minyak goreng. Sebanyak 500 botol minyak goreng ludes diserbu ratusan warga dengan harga Rp7 ribu per botol atau per liter.

“Acara ini sengaja diselenggarakan guna meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus mengenalkan partai perindo sebagai partai peduli wong cilik,” kata Ketua DPW Partai Perindo DIY, sekaligus Caleg DPR RI, Brigjen TNI (Purn) Bonifasius Widiyanto.

Kegiatan bazar tebus murah minyak goreng Partai Perindo, yang digelar di Dusun Gandekan, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu rumah tangga ini rela mengantri demi mendapatkan satu botol minyak goreng isi satu liter, dengan harga jauh di bawah harga pasaran.

Mereka hanya cukup menebus murah harga minyak goreng sebesar Rp7 ribu disaat harga minyak goreng dipasaran menembus Rp 17 ribu hingga Rp20 ribu per liternya.

Halaman:
1 2
      
