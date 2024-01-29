Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahfud MD: Jika UMKM Dikerjakan dengan Serius, Ekonomi Indonesia Akan Maju

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |15:37 WIB
Mahfud MD: Jika UMKM Dikerjakan dengan Serius, Ekonomi Indonesia Akan Maju
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok MPI)
PEKANBARU - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri acara Bazar UMKM Progresif (Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif) yang berlangsung di Sultan Kopi Tiam, Tampan, Kota Pekanbaru.

Dalam sambutannya itu, Mahfud MD mengatakan, saat pandemi Covid-19, ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Kemudian kembali bangkit dengan saling bergotong royong yang digalang secara besar-besaran secara progresif.

“Saya mengapresiasi adanya UMKM Progresif di Kota Pekanbaru. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia punya potensi untuk maju bersama,” ujar Mahfud dalam sambutannya.

Mahfud melihat ibu-ibu banyak berperan terhadap ekonomi rakyat dan UMKM. Menurutnya hal ini harus didorong sekuat-kuatnya. Ia pun berjanji ketika menang pilpres akan menyejahterakan UMKM.

Topik Artikel :
Pilpres 2024 UMKM mahfud md
