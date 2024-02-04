Warga OKU Terharu Difasilitasi Pengobatan Gratis oleh Caleg Perindo Andaran Simbolon

BATURAJA - Caleg DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) dari Partai Perindo Andaran Simbolon mengunjungi puluhan warga yang mendapat pelayanan kesehatan secara gratis oleh dirinya.

Kali ini Caleg Perindo Dapil III itu, disambut puluhan warga Blok F Desa Lekis Rejo Kecamatan Lubuk raja Ogan Komering Ulu (OKU).

Caleg yang dinilai jiwa sosialnya tinggi ini, mendapatkan ucapan Terima kasih dari warga yang telah merasakan program berobat nol rupiah dan memfasilitasi pengobatan hingga sembuh itu.

Seperti yang dituturkan mbak Endang yang mana orang tuanya telah dibantu pengobatan oleh Caleg Perindo Andaran Simbolon.

Dihadapan warga lainya dan Caleg Perindo, sambil menangis Endang memberikan kesaksian bantuan fasilitas pengobatan gratis yang diberikan Andaran Simbolon.