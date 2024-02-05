Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Sosialisasi dan Bazar Sembako Murah, Warga: Sosoknya Transparan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |20:18 WIB
Caleg Perindo Diska Resha Putra (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo Diska Resha Putra menggelar sosialisasi dan bazar sembako murah, di RT 13 RW 08 Gang Samaan, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Yoci, seorang warga yang menerima manfaat bazar sembako murah mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Mengingat saat ini harga bahan pokok, seperti beras dan minyak goreng, sedang melambung tinggi.

"Bazar sembako Alhamdulillah sangat membantu, dengan harga Rp10.000. Dapet minyak sama beras. Cukup membantu ini," ujar Yoci.

Program bazar sembako murah merupakan gagaan Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo. Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli dengan rakyat kecil, gigih bekerja untuk penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera.

Yoci juga mengaku baru pertama kai bertemu dengan caleg yang transparan dan mau memberikan alamat rumahnya. Menurutnya, caleg dari Partai Perindo itu layak untuk dipilih dan diyakini bersih dari pelanggaran hukum.

"Alhamdulillah saya baru kali ini ketemu caleg yang apa adanya, tidak mengobrak janji, dan dia hanya memperjuangkan, apabila dia terpilih, hak warga di DPRD. Dia paling transparan karena dia kasih alamatnya, dan itu membuktikan kalau kita membutuhkan pemimpin yang transparan, terutama dalam anggaran. Karena itu penting banget buat saya," katanya.

"Kita sudah capek-capek kerja bayak pajak, PPH, kalau dapat pemimpin yang tidak baik, tidak untuk kita, buat apa," sambung Yoci.

