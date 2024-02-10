Caleg Perindo Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman Beri Sound System untuk Warga Cipayung

JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu secara aktif turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang berada di seluruh Indonesia.

Hal ini dilakukan Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I dari Partai Perindo KH. Yusuf Mansur dan Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman di Pemancingan Lele Harian Pak Slamet, jalan Swadaya VI, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (9/2/2024).

Di sela-sela kegiatan mancing berkah, mereka menyerahkan sound sistem kepada Ketua RT04/RW05, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Ardiansyah.