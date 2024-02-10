Blusukan di Hari Terakhir Kampanye, Caleg Perindo Alva Ruslina Sampaikan Pesan Ini ke Ibu-ibu

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DRPD Provinsi Dapil 8 Jakarta, Alva Ruslina melakukan blusukan di 3 kawasan Jakarta Selatan pada hari terakhir kampanye atau Sabtu (10/2/2024) ini.

Dia berpesan pada warga Jakarta, khususnya ibu-ibu untuk saling menghormati dalam memilih wakil rakyat hingga capres-cawapres sehingga tercipta pemilu damai.

"Saya imbau pada ibu-ibu untuk tak ribut, tak berantem masalah paslon, kita saling hargai, kita ciptakan Indonesia damai," ujar Alva di Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2024).

Hal itu disampaikan Alva saat melakukan blusukan di Jalan Mampang Prapatan II, RW 8, Mampang, Jakarta Selatan pada Sabtu (10/2/2024). Selain melakukan blusukan di Mampang, Alva juga bakal blusukan di kawasan Pejaten Timur Pasar Minggu dan kawasan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Dalam blusukannya, selain mengadakan tebus bazar murah, Alva juga mensosialisasikan dirinya yang maju sebagai Caleg dari Partai Perindo dengan nomor urut 6 untuk kertas suara anggota DPRD DKI. Dia juga melakukan sosialisasi terkait Partai Perindo yang menjadi peserta Pemilu 2024, yang mana Partai Perindo merupakan partai yang berpihak pada masyarakat kecil.

Wakil Ketua DPW RPA Perindo itu juga mensosialisasikan tentang kertas suara pada puluhan ibu-ibu. Kehadirannya sekaligus untuk menyerap aspirasi warga, khususnya ibu-ibu lantaran dia fokus menyoroti persoalan perempuan dan anak serta pendidikan.