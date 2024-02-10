Caleg Perindo Arjun Sitorus dapat Sambutan Positif di Depok: Ini Berkat Konsisten Peduli dengan Masyarakat

DEPOK - Arjun Sitorus Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil VIII Kota Bekasi dan Depok dari Partai Perindo turut hadir dalam acara kampanye akbar terakhir Caleg DPRD Kota Depok No.1 Cut Afrida Yani dan No.4 Muhammad Sofyan. Melalui acara ini, Arjun Sitorus melihat sambutan yang luar biasa dari masyarakat.

“Ini luar biasa dan positif sekali. Menurut saya ini salah satu hasil kerja nyata dari caleg- caleg Partai Perindo di mana dari semua telah peduli dengan keadaan masyarakat. Artinya kalau nanti sudah terpilih pasti akan lebih peduli lagi tentunya,” ucap Arjun saat ditemui di Taman Kota Merdeka, Sabtu (10/2/2024).

Di samping itu, dirinya juga mengatakan jika acara yang diselenggarakan oleh Cut Afrida dan Muhamad Sofyan sangat menarik dan menyejahterakan rakyat. Mulai dari tebus murah minyak goreng hingga sunat massal gratis.

Dua hal tersebut menandakan caleg Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu benar-benar peduli rakyat.

Arjun menyampaikan jika kesejahteraan untuk rakyat akan terus dilakukan dengan konsisten oleh Partai Perindo.