Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Arjun Sitorus dapat Sambutan Positif di Depok: Ini Berkat Konsisten Peduli dengan Masyarakat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |18:51 WIB
Caleg Perindo Arjun Sitorus dapat Sambutan Positif di Depok: Ini Berkat Konsisten Peduli dengan Masyarakat
A
A
A

DEPOK - Arjun Sitorus Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil VIII Kota Bekasi dan Depok dari Partai Perindo turut hadir dalam acara kampanye akbar terakhir Caleg DPRD Kota Depok No.1 Cut Afrida Yani dan No.4 Muhammad Sofyan. Melalui acara ini, Arjun Sitorus melihat sambutan yang luar biasa dari masyarakat.

“Ini luar biasa dan positif sekali. Menurut saya ini salah satu hasil kerja nyata dari caleg- caleg Partai Perindo di mana dari semua telah peduli dengan keadaan masyarakat. Artinya kalau nanti sudah terpilih pasti akan lebih peduli lagi tentunya,” ucap Arjun saat ditemui di Taman Kota Merdeka, Sabtu (10/2/2024).

Di samping itu, dirinya juga mengatakan jika acara yang diselenggarakan oleh Cut Afrida dan Muhamad Sofyan sangat menarik dan menyejahterakan rakyat. Mulai dari tebus murah minyak goreng hingga sunat massal gratis.

Dua hal tersebut menandakan caleg Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu benar-benar peduli rakyat.

Arjun menyampaikan jika kesejahteraan untuk rakyat akan terus dilakukan dengan konsisten oleh Partai Perindo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253//perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221//partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement