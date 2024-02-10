Caleg Perindo Leader DS Daeli Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Nias

NIAS - Calon legilatif Partai Perindo untuk DPR RI dapil Sumut Dua, Leader Dermawan Soli Daeli, menggelar bazar minyak goreng murah di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Sumatera Utara, aksi ini mendapat sambutan positif karena minyak goreng dijual dengan harga rp5.000 per liter.

Tampak emak emak sangat antusias dan langsung menyerbu bazar minyak goreng murah yang digelar oleh caleg Partai Perindo Leader DS Daeli, dengan sabar tim dari Partai Perindo melayani emak-emak ini untuk mendapatkan minyak goreng.

Melalui kegiatan bazar murah ini, Partai Perindo hadir di tengah masyarakat dan menunjukkan kepedulian terhadap warga, terutama meringankan beban masyarakat.

Salah seorang warga Kecamatan Idanogawo, yang mendapat kupon minyak goreng dari Partai Perindo, sangat antusias dan mengucapkan terimakasih karena kegiatan yang digelar di desanya ini sangat membantu masyarakat.

"Sangat senang sekali, sebelumnya belum pernah ada acara seperti ini di daerah kami, saya dan warga lainnya mengucapkan terima kasih," kata seorang warga, Ina Teti.