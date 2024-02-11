Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Curah Hujan Tinggi, Ratusan Rumah Tiga Kecamatan di Lampung Terendam Banjir

Ahmad Luthfi , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |06:02 WIB
Curah Hujan Tinggi, Ratusan Rumah Tiga Kecamatan di Lampung Terendam Banjir
Banjir di Tulang Bawang, Lampung (Foto: Ahmad Luthfi)
A
A
A

TULANG BAWANG - Akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir, ratusan rumah warga yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terendam banjir. Kondisi tersebut membuat aktivitas warga menjadi terganggu.

Banjir merendam ratusan rumah warga pada Sabtu 10 Februari 2024 sore. Genangan banjir tersebar di Kecamatan Gedung Aji, Gedung Aji Baru, serta Rawapitu. Banjir terparah terjadi di dua desa di Kecamatan Gedung Aji Baru, yaitu Desa Mekar Asri dan juga Desa Mesir Dwi Jaya dengan ketinggian air bervariasi mulai 40 sentimeter hingga 1 meter.

Banjir yang sebabkan intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat aliran primer yang terhubung langsung dengan Sungai Way Pidada meluap dan menyebabkan banjir. Tak hanya merendam pemukiman warga, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum seperti sekolahan, rumah ibadah dan balai desa, serta ratusan hektare lahan pertanian milik warga.

Menurut Kepala BPBD Tulang Bawang, Kanedi, sementara tercatat sebanyak 760 lebih rumah warga terdampak banjir sejak Jumat pagi hingga Sabtu sore. Saat ini, pihaknya masih terus melakukan pendataan terkait daerah di kecamatan lain yang terdampak banjir.

Sementara Fatiman, salah seorang warga, banjir ini merupakan banjir terbesar sejak beberapa tahun terakhir. Akibatnya, aktivitas warga yang mayoritas petani menjadi terganggu.

Saat ini, sebagian warga masih bertahan di rumah mereka dan sebagian memilih mengungsi ke rumah kerabat yang tidak tergenang banjir. Warga diminta untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

(Arief Setyadi )

      
