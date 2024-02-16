Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Caleg Ngamuk Usir Warga, Tak Terima Kegiatannya Direkam

Lazarus Sandy , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |10:16 WIB
Viral Caleg Ngamuk Usir Warga, Tak Terima Kegiatannya Direkam
LEBAK – Sebuah video viral di media sosial seorang calon anggota (Caleg) di Kabupaten Lebak, Banten menegur seorang warga yang tengah merekam video saat ia berkampanye.

Bukan hanya menegur, Caleg tersebut juga menyebut perekam video sebagai orang yang bermasalah, “Panwas, mana Panwas, ini ada yang onar nih. Tolong laporkan ke pihak kepolisian, orang ini bikin onar, saya proses ini,” kata Caleg yang berinisial AW tersebut.

Sempat terjadi adu mulut antara caleg dan perekam video tersebut. Perekam yang sudah mengaku sebagai warga setempat tetap saja dilarang mengambil gambar bahkan disebut telah membuat onar.

“Kenapa pak saya tidak boleh video bapak sebagai calon pemimpin? Bapak tadi tanya ke saya siapa, saya jawab saya orang Sinarbakti, saya tinggal di sini. Saya sebagai warga berhak ga saya menilai bapak sebagai calon pemimpin,” jelas perekam tersebut.

Pertanyaan yang dilontarkan perekam video malah dibalas oleh sang caleg kalau dia bukan anggota, “Anda bukan anggota, ini saya lagi rapat dengan para anggota saya,” jawabnya.

Topik Artikel :
Banten Lebak Pemilu 2024
