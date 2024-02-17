Dramatis! Petugas Damkar Menyelamatkan Mata Wanita Tertancap Batang Spion

JAKARTA - Layaknya petir di siang bolong, seorang wanita muda berinisial I (22) tak menyangka dirinya mengalami musibah yang cukup mengerikan. Pasalnya, saat tengah berkendara dengan sepeda motornya dengan rekannya, I terpeleset hingga mengakibatkan matanya tertancap batang spion motornya.

I yang bernasib nahas tersebut berkendara di Jalan Raya Pramuka, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. Korban I sedang menghindari mobil angkot yang berhenti di dekat halte busway Utan Kayu, sebelum pom bensin Pramuka.

Beruntungnya, I diselamatkan oleh bantuan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) atau Damkar Jakarta Timur. I pun dievakuasi guna dibawa ke Rumah Sakit.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan I tengah mengendarai sepeda motornya untuk berangkat kerja. I bersama rekan kerjanya yang berboncengan, lanjut Gatot, terpeleset karena berusaha menghindari laju mobil angkutan umum (angkot).

"Korban menaiki kendaraan bermotor berboncengan dengan temannya, untuk berangkat kerja. Namun pada saat di jalan, korban berusaha menghindari kendaraan angkot di jalan, tetapi tidak dapat mengendalikan kendaraanya sehingga terjatuh dan matanya tertancap batang spion motor," ujar Gatot dalam keterangan persnya, Jumat (16/2/2024).

Gatot menuturkan insiden tersebut terjadi pada Jumat pagi tadi (16/2/2024) pada sekira pukul 07.15 WIB. Korban I langsung dievakuasi setelah jajarannya, ujar Gatot, menerima pengaduan dari kepolisian unit Satlantas Rawa Sari.

"Korban berhasil dievakuasi dengan kondisi matanya masih tertancap batang besi dari spion tersebut. Proses evakuasi berlangsung kurang lebih 12 menit, sedari pukul 07.22 hingga 07.34 WIB," kata Gatot.