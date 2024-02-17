Petugas Pamsung di Indramayu Meninggal Usai Bertugas Mengamankan TPS

INDRAMAYU - Tarijal (39), seorang petugas pengamanan langsung (Pamsung) yang bertugas di TPS 16, Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Meninggal dunia dua hari setelah pemungutan suara, Jumat (16/2/2024).

Komisioner KPU Devisi SDM, Munawaroh mengatakan, petugas tersebut diduga meninggal karena kelelahan usai bertugas mengamankan proses pemungutan suara.

"Setelah saya konfirmasi ke PPK setempat, dugaan meninggalnya yaitu karena kelelahan," kata dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di kantornya.

Munawaroh menuturkan, sebelum meninggal almarhum sempat mendapatkan perawatan medis namun nyawanya tidak dapat tertolong.