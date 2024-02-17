Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Petugas Pamsung di Indramayu Meninggal Usai Bertugas Mengamankan TPS

Andrian Supendi , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |03:01 WIB
Petugas Pamsung di Indramayu Meninggal Usai Bertugas Mengamankan TPS
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

INDRAMAYU - Tarijal (39), seorang petugas pengamanan langsung (Pamsung) yang bertugas di TPS 16, Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Meninggal dunia dua hari setelah pemungutan suara, Jumat (16/2/2024).

Komisioner KPU Devisi SDM, Munawaroh mengatakan, petugas tersebut diduga meninggal karena kelelahan usai bertugas mengamankan proses pemungutan suara.

"Setelah saya konfirmasi ke PPK setempat, dugaan meninggalnya yaitu karena kelelahan," kata dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di kantornya.

Munawaroh menuturkan, sebelum meninggal almarhum sempat mendapatkan perawatan medis namun nyawanya tidak dapat tertolong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Indramayu KPPS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/525/3153940//perkara_sengketa_tanah_anak_kelas_5_sd_digugat_kakeknya-5zOy_large.jpg
Perkara Sengketa Tanah, Anak Kelas 5 SD Digugat Kakeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/337/3141746//pkb-dSFe_large.jpg
Cak Imin Minta Markas PKB Indramayu Jadi Pusat Bantuan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement