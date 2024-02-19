Tarik Generasi Muda, Kemhan Jepang Longgarkan Aturan Potong Rambut Bagi Tentara Bisa Lebih Panjang

Kemhan Jepang longgarkan aturan potong rambut bagi tentara, bisa lebih panjang (Foto: Reuters)

TOKYO – Anggota baru militer Jepang akan diperbolehkan memiliki rambut lebih panjang dalam upaya menarik lebih banyak generasi muda.

Pengumuman ini muncul ketika Jepang sedang berjuang mengatasi kekurangan tentara di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap Tiongkok dan Korea Utara.

Sebelumnya, hanya potongan rambut cepak yang diperbolehkan untuk anggota pria, dan rambut pendek untuk wanita.

Namun mulai April mendatang, peraturan akan dilonggarkan untuk memungkinkan pasukan memiliki rambut yang lebih panjang.

Berdasarkan aturan baru, prajurit pria diperbolehkan memiliki rambut pendek di bagian belakang dan samping. Lalu rambut yang lebih panjang di bagian atas.

Personel wanita diperbolehkan memiliki rambut yang lebih panjang, tetapi tidak boleh jatuh ke bahu jika diikat saat berseragam dan tidak mengganggu penggunaan helm.

Menurut kantor berita Kyodo, berita tentang pelonggaran peraturan ini pertama kali dilaporkan pada Januari lalu saat pertemuan panel ahli yang bertugas meningkatkan jumlah pasukan untuk Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF).

"Ketika negara kita menghadapi kekurangan tenaga kerja yang serius, kami menyadari persaingan dengan pihak lain, termasuk sektor swasta, untuk mendapatkan talenta semakin meningkat,” terang Menteri Pertahanan Minoru Kihara dalam pertemuan tersebut.

Peran militer Jepang sejak Perang Dunia Kedua hanya bersifat defensif sejalan dengan konstitusi negara yang bersifat pasifis.