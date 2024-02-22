Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Jokowi Ajak Masyarakat Selfi Saat Kunjungi Mal di Makassar Malam Hari

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |08:28 WIB
Jokowi Ajak Masyarakat Selfi Saat Kunjungi Mal di Makassar Malam Hari
Presiden Jokowi/Biro Setpres
MAKASSAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Rabu malam, 21 Februari 2024.

Jokowi terlihat santai menggunakan kaus lengan panjang berwarna putih dipadankan dengan celana panjang berwarna hitam.

Kedatangan Presiden menambah suasana mal tersebut menjadi makin ramai. Bahkan saat berjalan menuju salah satu tempat makan, Presiden tidak lepas dari permintaan swafoto masyarakat yang ada di mal tersebut.

Jihan, salah satu remaja yang berhasil mendapatkan kesempatan bertemu dan berfoto bersama mengaku sangat bangga. Ia bersyukur usahanya melewati keramaian di mal tersebut dapat memberikan hasil.

"Tadi lagi nongkrong toh, tiba-tiba ramai, terus katanya ada Jokowi, jadi saya turun. Terus tiba-tiba, ramai, tertindis-tindis, langsung lewat lubang-lubang. Terus dipanggil sama Pak Jokowi buat foto. Saya mau pingsan," kata Jihan.

Senada, Fani, warga yang sedang hamil 7 bulan juga tidak menyangka bisa bertemu dan berfoto dengan Presiden Jokowi. Begitu mendengar kabar bahwa Presiden Jokowi ada di Kota Makassar, ia langsung ingin segera bertemu.

"Tidak sangka ada dengar berita katanya Bapak (Jokowi) ada di Makassar makanya lari-lari tadi hampir jatuh, saking senangnya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak (Jokowi)," ucap Ela.

Sementara itu Arsyad, juga sangat bahagia bisa bertemu dan berfoto bersama Presiden Jokowi. Bagi Arsyad, kesempatan tersebut merupakan momen langka dalam hidupnya untuk bertemu idolanya.

"Bahagia kak, yang pastinya pasti bahagia, karena momen ini adalah momen yang sangat langka bagi saya, karena menurut saya, apa ya saya tidak berkata-kata lagi, karena saya sangat fans sama Bapak," ungkap Arsyad.

Arsyad pun mengapresiasi kesederhanaan Presiden Jokowi sebagai pemimpin Indonesia yang dinilai sangat dekat dengan rakyat.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jokowi Selfie makassar Jokowi
