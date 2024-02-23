Advertisement
HOME NEWS BALI

Momen TNI dan Warga Saling Kejar Angkut Batu di Bukit Catu

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |15:35 WIB
Momen TNI dan Warga <i>Saling Kejar</i> Angkut Batu di Bukit Catu
Foto: Pen Kodim 1623/Karangasem
A
A
A

KARANGASEM - Anggota TNI dan warga Dusun Bukit Catu terlibat aksi saling kejar menggunakan batu berukuran cukup besar. Dengan tidak mengenal takut warga berambisi mengejar para TNI berbadan tegap dan menggunakan seragam dinas loreng.

Aksi saling kejar dengan membawa batu tersebut dalam rangka mengangkut material untuk membuat senderan badan jalan, dari tempat droping material menuju lokasi pembuatan senderan.

 BACA JUGA:

Terlihat warga tak mau kalah cepat dengan para prajurit Kodim 1623/Karangasem yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-119 di Dusun Bukit Catu, Desa Selumbung, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Jumat (23/2/2024).

"Ayo kejar saya pak, tambah lagi kecepatannya" tutur salah satu prajurit yang tampak dengan semangat mengangkat batu di pundaknya.

Halaman:
1 2
      
