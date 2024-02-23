Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar Pranowo Bikin Heboh Pengunjung IIMS 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |00:08 WIB
Ganjar Pranowo Bikin Heboh Pengunjung IIMS 2024
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
JAKARTA - Ganjar Pranowo mengunjungi Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di Jakarta International Expo, Kamis (22/2/2024). Kehadiran calon presiden (Capres) nomor urut 3 itu membuat heboh pengunjung yang lain.

Setiba di lokasi, Ganjar langsung menuju stand-stand untuk melihat kendaraan berbagai merek di dunia yang sedang dipamerkan. Baik kendaraan berbahan bakar minyak sampai tenaga listrik.

Keberadaan Ganjar membuat pengunjung dan penjaga stand terkejut. Mereka pun meminta foto selfie dan berjabat tangan.

Bahkan, ada yang sengaja langsung video call keluarganya di rumah untuk mengabarkan bila ia bertemu dengan Ganjar. Satu di antaranya adalah Dwi, yang mengarahkan kameranya ke Ganjar saat vidoe call putranya yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD).

“Iya, ini saya langsung video call karena anak saya suka sama Pak Ganjar,” kata Dwi.

Dengan wajah sumringah, dia pun memberanikan diri untuk berswafoto dengan Capres berambut putih itu.

“Nanti akan saya kasih tahu anak saya. Anak saya pasti senang,” ungkapnya.

Topik Artikel :
IIMS IIMS 2024 Ganjar Pranowo
