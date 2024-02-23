Advertisement
HOME NEWS JATIM

Antusias Warga Malang Ikuti Coblosan Ulang, Pelajar dan Pekerja Rela Izin Masuk Siang

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |10:25 WIB
MALANG - Coblosan ulang dilaksanakan pada lima Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Malang, pada Jumat ini (23/2/2024). Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini dilakukan karena adanya 11 pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, memilih di lima TPS yang ada.

Pantauan MPI di TPS 4 Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada Jumat (23/2/2024), salah satu yang melangsungkan coblosan ulang, masyarakat masih terlihat antusias menggunakan hak suaranya. Mereka sejak Jumat pagi berdatangan ketika TPS baru dibuka pada pukul 07.00 WIB, di Balai Desa Sekarpuro, di Jalan Raya Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Warga tampak berdatangan dan mengantri sejak pagi. Mereka tetap bersemangat kendati ini merupakan hari kerja saat pelaksanaan coblosan ulang. Bahkan dari sejumlah pemilih terlihat pemilih yang menggunakan serangan sekolah, karena ia rela izin untuk berangkat telat demi mencoblos.

Nabila, pemilih pemula mengaku rela izin ke sekolah demi mencoblos. Ia memang izin berangkat siang karena harus antri menyuarakan hak suaranya. "Ini izin sekolah mau nyoblos, karena kan ini hak saya untuk nyoblos sayang kalau nggak dimanfaatkan," ujar Nabila, pelajar dari SMK Adi Husada.

Menurutnya, ketika pemilihan kemarin di tanggal 14 Februari dan saat ini ada perbedaan pilihan yang ia tentukan. Tapi ia tak mau menjelaskan alasan perbedaan pilihan antara pilihan tanggal 14 Februari dan coblosan ulang, pada 23 Februari ini.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
