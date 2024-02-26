Kakek 60 Tahun Tewas Terjerat Kabel di Bandung, Polisi Lakukan Penyelidikan

BANDUNG - Petugas Satreskrim Polrestabes Bandung menyelidiki unsur kelalaian yang menyebabkan Dodih (60), lansia pengendara motor tewas terjerat kabel di Jalan Peta-Kopo, Kota Bandung pada Minggu 25 Februari 2024 malam.

"Kami lagi menyelidiki (kabel melintang) punya siapa," kata Kanit Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Arif Saepul Haris saat dikonfirmasi, Senin (26/2/2024).

AKP Arif menyatakan, penyelidikan dilakukan dengan melibatkan petugas Satreskrim Polrestabes Bandung, karena diduga ada unsur kelalaian pemilik kabel sehingga menyebabkan peristiwa maut itu terjadi.

"Ini ada unsur kelalaian pemilik kabel. Kami libatkan Reskrim. Kepemilikan kabel masih kita lidik. Kita tangani soal lakanya aja," ujar AKP Arif.

Diberitakan sebelumnya, tragis nasib Dodih (60), pengendara motor asal Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Dodih tewas akibat leher terjerat kabel listrik melintang di Jalan Peta, Minggu (25/2/2024) malam.

Korban terjatuh dari motor dan tak sadarkan diri. Warga yang melihat kejadian itu, lantas mengevakuasi korban ke trotoar. Saat tubuhnya diperiksa, tidak ada denyut nadi dan diperkirakan tewas di lokasi kejadian. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.