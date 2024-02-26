Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pesona Alquran Raksasa di Palembang, Dibangun 9 Tahun dengan Penuh Perjuangan

Bambang Irawan , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |11:48 WIB
Pesona Alquran Raksasa di Palembang, Dibangun 9 Tahun dengan Penuh Perjuangan
A
A
A

PALEMBANG - Warna emas memancar di setiap bait huruf Arab, membuat siapapun yang melihat Alquran raksasa atau Al Akbar di Palembang terpesona. Alquran raksasa ini berada di Pesantren Al-Ihsaniyah Jalan Soak Bujang Gandus Palembang, Sumatera Selatan.

Alquran raksasa ini menjadi andalan wisata religi di Kota Palembang. Di Museum Alquran Al-Akbar ini, anda akan disuguhkan Alquran yang menjulang ke atap.

Alquran raksasa ini tersusun rapi berdiri setinggi 15 meter memiliki 315 potongan papan trembesu. Setiap potongan Alquran memiliki ukuran 177 x 140 sentimeter, yang kedua sisinya diukir dengan ornamen khas limas Palembang.

Jika dihitung jumlahnya menjadi 630 halaman. Alquran ini dilengkapi tajwid serta doa khatam bagi para pemula. Karya indah ini menjadi Alquran terbesar di dunia dan telah diresmikan oleh presiden Indonesia ke-Enam Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Januari 2012 lalu.

Alquran 30 juz dengan ukiran kayu itu, dibuat selama sembilan tahun oleh para santri dan pengajar pondok pesantren Alihsaniyah dan dipamerkan di rumah sang penggagas, Syofwatilah Mohzaib.

"Pembuatan Alquran raksasa ini rampung berkat bantuan donasi sejumlah tokoh di Sumatera Selatan dan menghabiskan dana sekitar Rp1,2 miliar," kata pengurus Alquran Raksasa, Syarkoni.

Nah jika anda sedang berkunjung ke Palembang, wajib rasanya mengunjungi museum ini, hanya dengan tiket infaq Rp15 ribu anda bisa menikmati pesona Alquran raksasa.

(Khafid Mardiyansyah)

      
