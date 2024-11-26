Dipicu Dendam, Emak-Emak Disiram Air Keras oleh Tetangganya

PALEMBANG - Diduga dendam, seorang emak-emak warga perumahan di Kecamatan 15 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan dianiaya dengan cara disiram air keras oleh tetangganya. Korban mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya.

Korban bernama Rohmawati (46) sambil menahan sakit menunjukkan luka bakar di sekujur tubuhnya akibat terkena cairan air keras yang disiramkan pelaku Rahwani. Sambil menunjukkan bukti telah melaporkan kejadian yang tragis menimpanya. Rohmawati menyatakan, saat kejadian dirinya sedang mencuci piring, tiba-tiba dipanggil tersangka Rahwani.

Sewaktu dirinya berdiri hendak menoleh langsung disiram cairan air keras tersebut dan tersangka langsung kabur.

Sebelumnya, suaminya juga telah disiram cairan air keras oleh tersangka. Ia mengaku, memang pernah ribut karena ada masalah dengan tersangka, namun ia tak menyangka kalau pelaku menyimpan dendam.

Kini, akibat perbuatan tersangka, korban mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Kasus tersebut sudah dalam penanganan pihak Polrestabes Palembang.

(Arief Setyadi )