Kesaksian Tetangga Kos Lokasi Wanita Tewas dengan 11 Luka Tusukan, Sesekali Cium Bau Busuk

DIY - Fara Diansyah (23) perempuan asal Dusun Jaban Kalurahan Tridadi Sleman ditemukan tewas dengan 11 luka tusukan dan sayatan akibat senjata tajam di kamar kos di Jalan Krasak GK 2/15 Yogyakarta, RT 17 RW 04 Kelurahan Kotabaru Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, di tempat Henry (30) tinggal, Sabtu (24/2/2024) malam.

Fara ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Di depan kamar kos ditemukan bercak darah dan luka lebam di tubuh korban. Korban diperkirakan meninggal 3-4 hari sebelum ditemukan.

BACA JUGA:

Para tetangga kaget dengan peristiwa tersebut. Warga tidak menyangka ada mayat membusuk di dekat mereka. Meskipun sejatinya, warga sudah mencium bau busuk yang menyengat sehari sebelum korban ditemukan.

Suwarto, salah satu tetangga kos Henry mengatakan, Sabtu pagi, istrinya memang mencium bau busuk sewaktu menyapu di belakang rumah dekat lokasi kejadian. Namun bau busuk tersebut sesekali muncul dan kemudian hilang.