Pemotor Meninggal Dunia Usai Tersangkut Kabel di Bandung

BANDUNG - Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengatakan seorang pengendara motor yang mengalami kecelakaan di Jalan Peta Bandung, meninggal dunia pada Minggu 24 Februari 2024, malam.

Pemotor tersebut diketahui terjerat kabel seling yang menjuntai ke bawah, bukan kabel optik.

BACA JUGA: Kesaktian Penasihat Raja Airlangga Kalahkan Pesihir Pengguna Ilmu Hitam

"Saat ini, kepolisian masih mendalami siapa pemilik kabel seling tersebut yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor," ujar Kanit Gakkum Satlantas polrestabes Bandung, AKP Arif Saeful Haris, Senin 26 Februari 2024.

Peristiwa kecelakaan motor tunggal tersebut terjadi pada Minggu malam di kawasan Jalan Peta, Bandung, Jawa Barat.

Saat itu, korban yang melintas terjatuh setelah terjerat kabel seling yang menjuntai ke bawah jalan. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka di bagian leher. Dan korban langsung di bawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

Kepolisian sendiri telah memintai keterangan sejumlah saksi yang berada dilokasi kejadian.