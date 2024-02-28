Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Crazy Rich Haji Isam Berangkatkan Ratusan Warga Umroh

Krina S , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |19:21 WIB
Viral! Crazy Rich Haji Isam Berangkatkan Ratusan Warga Umroh
Haji Isam Berangkatan Ratusan Warga Umroh
A
A
A

BANJARMASIN - Crazy Rich Kalimantan Selatan, Haji Isam memberangkatkan sebanyak 150 pemenang umrah gratis di event Jalan Sehat Batulicin Festival 2023. CEO Jhonlin Group ini memberangkatkan para pemenang Paket Umrah Jalan Sehat Batfest 2023.

Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin di Pipres 2019 ini pun viral di media sosial.

Melansir Instagram@tanahbumbuterbaru Rabu (28/2/2024), beragam komentar menanggapi aksi Haji Isam memberangkatkan warga umroh.

“Masya Allah.. Menyala sidin, berkah gasan berataan aamiin, mudahan d bjm ada juaumroh kaya itu aamiin,” tulis @dirman***

Sekadar diketahui, Jalan Sehat Batulicin (Batfest) 2023 sukses digelar pada 30-31 Desember 2023 di Jhonlin Pantai Festival di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Acara tersebut berlangsung cukup meriah. Ribuan warga turut menyaksikan dan menjadi peserta di acara tersebut. Apalagi acara juga disemarakkan dengan hiburan dari artis-artis Ibu Kota Jakarta.

