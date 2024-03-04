Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dor! Perampok Minimarket Bersenpi di Indramayu Ambruk Ditembak Polisi

Andrian Supendi , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |15:18 WIB
Dor! Perampok Minimarket Bersenpi di Indramayu Ambruk Ditembak Polisi
Perampok minimarket di Indramayu (Foto: MPI)
A
A
A

INDRAMAYU - Satreskrim Polres Indramayu, meringkus pelaku perampokan bersenjata api di sebuah minimarket di Desa Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (4/3/2024).

Diketahui, pelaku merupakan seorang pria berinsial R (26), Warga Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu.

Saat dilakukan upaya paksa penangkapan, pelaku melawan petugas di lapangan, sehingga terpaksa dihadiahi timah panas pada bagian kaki sebelah kiri dan langsung ambruk di hadapan petugas.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar mengatakan, saat melakukan aksinya, pelaku menggunakan senjata api mainan yang dibeli dari toko mainan.

"Senjata yang digunakan itu adalah senjata mainan yang dibeli di toko mainan di Kecamatan Sindang seharga Rp20.000," kata Fahri, saat menggelar konferensi pers di Mapolres Indramayu.

Fahri menyampaikan, motif dari perampokan tersebut karena pelaku terlilit utang pinjaman online (pinjol).

"Setelah kita lakukan pemeriksaan kepada tersangka, diketahui bahwa motifnya itu adalah karena yang bersangkutan terlilit utang, karena yang bersangkutan sering melakukan pinjaman secara online dan juga ikut dalam trading atau forex," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
