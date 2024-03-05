Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Komplotan Maling Tabung Gas di Serang Ambruk Ditembak Polisi

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |14:00 WIB
Komplotan Maling Tabung Gas di Serang Ambruk Ditembak Polisi
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SERANG - Dua pelaku pencurian gas 3 kilogram di Kabupaten Serang, Provinsi Banten ditembak pihak kepolisian Polres Serang. Adalah AA (52) warga Kabupaten Pandeglang dan DD (43) warga Kabupaten Serang.

Keduanya dibekuk usai membobol sebuah toko agen di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Sebelum beraksi para pelaku terlebih dahulu menggambar denah situasi agen.

"Sebelum beraksi pelaku menggambar dulu sehari sebelumnya. Setelah selesai maka mereka akan beraksi pada malah hari dengan membobol rolling door menggunakan gunting gajah," kata Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady, Selasa (5/3/2024).

Kata Andi, mereka telah 5 kali beraksi di 5 Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang berbeda di Kabupaten Serang. Sasarannya adalah agen yang menjual gas 3 kilogram atau gas untuk warga miskin.

