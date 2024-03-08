Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Banjir Bandang Terjang Tana Toraja, Kios Warga Rusak dan Jalan Poros Lumpuh

Jufri Tonapa , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |10:57 WIB
Banjir Bandang Terjang Tana Toraja, Kios Warga Rusak dan Jalan Poros Lumpuh
TORAJA - Banjir terjang pemukiman warga, di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Puluhan rumah terendam banjir, kios warga rusak parah.

Banjir bandang terjadi di Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Tana Toraja, banjir bandang disebabkan oleh air bah dari gunung Sarira yang meluap masuk ke pemukiman warga. Akibatnya, sebanyak puluhan rumah warga tergenang.

Banjir juga merusak kios warga, serta jalan poros yang menghubungkan Tana Toraja - Toraja Utara lumpuh. Diketahui ketinggian air mencapai 1 meter, saat ini warga di kelurahan Sarira masih berjibaku untuk mengevakuasi barang-barang berharga miliknya.

Diketahui banjir bandang terjadi dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Tana Toraja, sejak beberapa hari terakhir serta rusaknya drainase, sehingga menyebabkan bencana banjir.

(Khafid Mardiyansyah)

      
