Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Panglima KKB Ngalum Kupel dan 3 Anak Buahnya Tewas Dibom Drone Tempur TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |17:36 WIB
Breaking News! Panglima KKB Ngalum Kupel dan 3 Anak Buahnya Tewas Dibom Drone Tempur TNI
Ilustrasi Pasukan Elite TNI di Papua
A
A
A

SENTANI - Panglima Kodap XV Ngalum Kupel, Lamek Alipky Taplo, tewas bersama 3 anak buahnya dalam operasi penyerangan yang dilaksanakan oleh personel TNI Koops Swasembada terhadap markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi intelijen yang menunjukkan adanya aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di bawah pimpinan Lamek Taplo yang selama ini aktif melakukan teror, pemerasan, dan intimidasi terhadap masyarakat sipil.

Informasi yang diterima Okezone, keempat KKB teroris tersebut tewas terkena serangan drone tempur milik TNI AD.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan negara, khususnya di Distrik Kiwirok,” ujar Asintelter Koops Swasembada Papua, Letkol Inf Renaldy H kepada Okezone, Senin (20/10/2025).

Lamek Alipky Taplo dikenal sebagai salah satu pimpinan OPM paling aktif dan radikal di wilayah Pegunungan Bintang. Sejak 2020 hingga 2025, kelompoknya telah melakukan berbagai aksi kekerasan dan teror.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KKB Teroris OPM KKB Papua drone KKB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177856/kkb-ck8f_large.jpg
Bertaruh Nyawa Sikat KKB, 3 Prajurit TNI AD Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177722/kkb-yQlw_large.jpg
Kronologi Rombongan Kapolda Papua Tengah Ditembaki KKB, 4 Polisi Menjadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177527/pemerintah-KmSI_large.jpg
Pertemuan Menhan RI - Australia Tidak Singgung soal Informasi WN Australia Pemasok Senjata KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177416/kkb-VBpT_large.jpg
Biadab! KKB Papua Tembaki Warga Sipil di Kali Semen, 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177283/kkb-ugec_large.jpg
Identitas 14 KKB yang Tewas saat Operasi Senyap di Intan Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177281/kkb-kr5g_large.jpg
14 KKB Tewas Ditembak, TNI Ungkap 12 Aksi Keji dan Brutal OPM Kodap VIII Intan Jaya di 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement