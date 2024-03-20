Budi Arie Pastikan Anak dan Menantu Jokowi Tak Akan Maju Pilkada

JAKARTA - Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi turut angkat suara ihwal kabar anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan Erina Gudono masik ke dalam bursa Pilkada 2024. Ia memastikan, Laesang dan Erina tak akan maju ke kontestasi Pilkada 2024.

"Nggak nggak itu nggak, mas Kaesang dan Erina Gudono nggak akan maju Pilkada," kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Budi meyakini, pasangan suami-istri itu tak akan maju Pilkada 2024, terkhusus menjadi kandidat calon bupati Sleman. Hanya saja, ia tak bisa jelaslan keyakinannya bahwa Kaesang dan Erina tak akan maju.

"Nggak nggak (akan maju Kaesang dan Erina. Nggak akan sampai Juni," tandas Budi.

Nama Kaesang Pengarep dan Erina Gudono, putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul dalam bursa calon bupati Sleman. Erina yang merupakan mantu dari Presiden Joko Widodo berasal dari kabupaten Sleman.

Nama Kaesang muncul dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) sementara Erina Gudono dimunculkan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sleman.

(Khafid Mardiyansyah)