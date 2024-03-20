Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Budi Arie Pastikan Anak dan Menantu Jokowi Tak Akan Maju Pilkada

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |01:55 WIB
Budi Arie Pastikan Anak dan Menantu Jokowi Tak Akan Maju Pilkada
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi turut angkat suara ihwal kabar anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan Erina Gudono masik ke dalam bursa Pilkada 2024. Ia memastikan, Laesang dan Erina tak akan maju ke kontestasi Pilkada 2024.

"Nggak nggak itu nggak, mas Kaesang dan Erina Gudono nggak akan maju Pilkada," kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Budi meyakini, pasangan suami-istri itu tak akan maju Pilkada 2024, terkhusus menjadi kandidat calon bupati Sleman. Hanya saja, ia tak bisa jelaslan keyakinannya bahwa Kaesang dan Erina tak akan maju.

"Nggak nggak (akan maju Kaesang dan Erina. Nggak akan sampai Juni," tandas Budi.

Nama Kaesang Pengarep dan Erina Gudono, putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul dalam bursa calon bupati Sleman. Erina yang merupakan mantu dari Presiden Joko Widodo berasal dari kabupaten Sleman.

Nama Kaesang muncul dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) sementara Erina Gudono dimunculkan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Sleman.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192480//pemerintah-8kSZ_large.jpg
Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Penataan Ulang Peta Kekuasaan di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189252//erina-qPxy_large.jpg
Erina Gudono dan Kaesang Rayakan Anniversary, Bernostalgia dengan Potret Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187156//parpol-AjV6_large.jpg
Perintah Kaesang, PSI Fokus Pemulihan Rumah Warga Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186764//bencana_alam-pfY6_large.jpg
Viral Flyer PSI Gelar Fun Walk saat Bencana di Sumatera, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183452//gerindra-cDiF_large.jpg
Prasetyo Hadi: Kita Dengarkan Suara Kader Gerindra Tolak Budi Arie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183442//projo-stBf_large.jpg
Roy Suryo Cs Tidak Ditahan, Loyalis Jokowi: Strategi Penyidik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement