Pilkada 2024, Perindo Cari Sosok Pemimpin Pro Rakyat

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |16:42 WIB
Pilkada 2024, Perindo Cari Sosok Pemimpin Pro Rakyat
Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq (foto: dok ist)
JAKARTA - Pemilihan kepada daerah (pilkada) 2024 akan digelar pada 27 November mendatang. Para pilkada tersebut akan memilih gubernur, wali kota, dan bupati beserta masing-masing wakilnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengatakan pihaknya telah gah melakukan sejumlah persiapan. Terutama melakukan rapat koordinasi untuk mencari sosok pemimpin berkualitas.

"Hari ini kita akan melakukan koordinasi dengan seluruh para pimpinan untuk bicara soal Pilkada mencari tokoh-tokoh internal partai yang dianggap punya kapasitas dan kapabilitas sebagai pimpinan daerah," kata Rofiq saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Untuk pemilihan sosok tersebut juga dapat dilakukan dengan mengambil tokoh diluar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Jika tidak ada, boleh mengambil tokoh diluar partai dengan punya kecakapan yang sama dalam konteks memajukan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah mewakili partai Perindo," katanya.

Adapun partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu menetapkan sejumlah kriteria sosok pemimpin di pilkada 2024. Dimana sosok yang pro rakyat dan bekerja dan mengabdi demi rakyat.

"Pentingnya mencari pemimpin yang pro rakyat, mau susah untuk rakyat dan mau susah dan yang mau bekerja dan mengabdi," ucapnya.

Telusuri berita news lainnya
