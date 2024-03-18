Advertisement
Sekjen Beberkan Capaian Partai Perindo di Pemilu 2024

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |16:26 WIB
Sekjen Beberkan Capaian Partai Perindo di Pemilu 2024
Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq (foto: dok ist)
JAKARTA - Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq menyebutkan, sejumlah capaian partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Salah satunya adalah meningkatnya pemerataan kursi Partai Perindo di Kabupaten/Kota. Dimana naik dari 45 persen menjadi 60 persen.

"Pemerataan kursi jauh lebih banyak dibanding dengan pemilih sebelumnya, kalau dulu hanya bersifat 45 jadi 60 persen dari 514 jumlah kabupaten kota," kata Rofiq saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Selain itu, pencapaian lainnya adalah meningkatnya jumlah pimpinan daerah yang berasal dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Pencapaian nya, kalau dulu di Indonesia Perindo hanya mendapatkan satu pimpinan dewan sebagai ketua DPRD. Sekarang ada di 4 kabupaten termasuk kota Madiun, labuhan batu selatan, Sumut dan lain-lain," ucapnya.

Pada kesempatan itu, dia meminta kepada pemerintah untuk melakukan koreksi terhadap Presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden. Hal ini menurutnya agar pemilu dapat lebih demokratis dengan memberikan ruang terhadap calon-calon pemimpin yang berkualitas.

Halaman:
1 2
      
