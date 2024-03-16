Lolos ke DPRD DKI, Dina Masyusin: Program Perindo Akan Terus Dilakukan Supaya Warga Naik Kelas

JAKARTA - Dina Masyusin, calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo dikabarkan lolos menjadi anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024.

Dina Masyusin merupakan salah satu dari 12 caleg dari Dapil Jakarta 9 yang lolos akan menjadi anggota parlemen di Kebon Sirih.

Dina Masyusin mengatakan bahwa dirinya akan fokus memperjuangkan hak masyarakat, khususnya warga yang ada di dapilnya.

"Program penting yang akan dilakukan adalah akan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang ada di dapil agar didapatkan," kata Dina saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jumat (15/3/2024).

Ketua DPD Perindo Jakarta Barat itu akan memprioritaskan berbagai program UMKM yang menjadi unggulan Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.