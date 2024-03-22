Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Dendam Lama, Seorang Juru Parkir Kota Lubuklinggau Tewas Ditikam

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |08:00 WIB
Dendam Lama, Seorang Juru Parkir Kota Lubuklinggau Tewas Ditikam
Korban tewas dikeroyok. (Foto: Era Neizma)
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Aksi pengeroyokan terjadi di depan loket di terminal, Kelurahan Mesat Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuklinggau. Akibatnya, satu korban meninggal dunia usai mengalami luka tusuk senjata tajam (Sajam), Kamis (21/3/2024), sekitar pukul 14.30 WIB.

Peristiwa penusukan tersebut, yang bermula pada tanggal 21 Maret 2024 yang terjadi sekira jam 14.30 WIB di terminal atas, saat itu korban yang diketahui bernama Karel (36) sedang berada di depan loket Waspada.

 BACA JUGA:

Kemudian datanglah dua pelaku berinisial LEN dan LIT yang berboncengan menghampiri korban, lalu secara tiba-tiba pelaku LIT turun dari motornya dan langsung menusuk korban di bagian dada sebelah kiri. 

Setelah melakukan aksi penusukan, kedua pelaku langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang mereka gunakan. Sedangkan korban langsung dilarikan warga ke Rumah Sakit Ar Bunda guna mendapatkan perawatan.

BACA JUGA:

Tegas! SMA Binus Tak Maafkan Pelaku Pengeroyokan, Termasuk Anak Vincent Rompies 

Menurut Amir (30), sebelumnya memang korban dan kedua pelaku yang merupakan kakak adik ini pernah ada selisih paham masalah parkiran di terminal atas, Kota Lubuklinggau.

Halaman:
1 2
      
