HOME NEWS NUSANTARA

Pemilu 2024 Usai, Ketua Adat Yapen Waropen Harap Sorong Raya Aman dan Damai

Edy Siswanto , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |14:11 WIB
Pemilu 2024 Usai, Ketua Adat Yapen Waropen Harap Sorong Raya Aman dan Damai
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

SORONG - Tahapan Pemilu Pileg dan Pilpres 2024 telah rampung diselenggarakan, yang berlangsung aman dan damai selama pada pelaksanaannya. Hal itu pun diapresiasi oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen (LMA YAWA) Sorong Raya, Fredi Selsius Sawaki.

"Sejak persiapan Pileg dan Pilpres hingga sampai pada hari ini, di wilayah Provinsi Papua Barat rata -rata aman. Seluruh tahapan yang sudah menjadi ketentuan berjalan baik. Para petugas juga telah bekerja dengan sangat baik, sehingga bisa sampai pada titik ini, dimana sudah ada pengumuman hasil Pleno dan untuk Papua Barat aman," kata Fredi.

Dikatakan, adanya persoalan ketidakpuasan oleh para calon, diharapkan menggunakan jalur yang telah disiapkan, yakni di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Baik dan buruknya semua hanya ada pada tingkat pusat. Sehingga silahkan menggunakan jalur itu (MK-red). Bukan lagi protes di daerah, silahkan ke Jakarta," bebernya.

