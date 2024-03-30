Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lansia Tanpa Busana Ditemukan Tewas di Bawah Pohon Pisang

Demon Fajri , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |00:01 WIB
Lansia Tanpa Busana Ditemukan Tewas di Bawah Pohon Pisang
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BENGKULU - Warga Kelurahan Panorama, Kecamatan Singkatan Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dihebohkan dengan penemuan sosok mayat pria uzur di belakang salah satu rumah warga setempat.

Penemuan mayat pria tanpa busana itu ditemukan pemilik rumah, ketika ingin menebang pohon pisang di belakang rumahnya. Dimana saat ditemukan mayat itu dalam keadaan telentang dan sudah tidak bernyawa.

Selain itu, kondisi mayat sudah mulai digerumungi lalat. Okeh warga setempat mayat berkulit gelap, bertubuh kurus, berambut putih, berkumis dan berjenggot putih itu ditutupi dua helai daun pisang.

Mayat yang diduga orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) ini ditemukan helang berbuka puasa, Jumat (29/3/2024), sekira pukul 16.30 WIB.

Ketua RT 13 Jalan Nangka, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singkatan Pati, Kota Bengkulu, Febi Dajay mengatakan, mayat yang ditemukan tersebut diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Halaman:
1 2
      
