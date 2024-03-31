Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gudang Peluru TNI yang Terbakar Belum Bisa Didekati, Kapolda: Sangat Bahaya Kalau ke Lokasi

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |00:04 WIB
Gudang Peluru TNI yang Terbakar Belum Bisa Didekati, Kapolda: Sangat Bahaya Kalau ke Lokasi
Gerbang Gudang Amunisi Daerah Paldam Jaya di Ciangsana, Bogor. (Foto: MPI/Danandaya)
A
A
A

BEKASI - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengungkapkan saat ini lokasi gudang senjata di Ciangsana, Kabupaten Bekasi yang meledak dan terbakar belum bisa didekati karena masih terlalu berbahaya.

Dia mengatakan, pihaknya masih menunggu bahan-bahan amunisi sudah terbakar dan meledak semua, barulah gudang tersebut bisa didekati.

"Yang jelas ini kan masih panas ya, belum bisa didekati. Hanya saja insiden ini kan masih panas, tidak mungkin dan sangat bahaya kalau ke lokasi. Dimungkinkan bahan-bahan yang ada di lokasi kalah sudah terbakar atau meledak semua, baru bisa didekati," ungkap Karyoto kepada wartawan, Sabtu (30/3/2024) malam.

