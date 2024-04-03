Viral Ustadz di Banten Dikeroyok Bank Keliling di Pinggir Jalan

SERANG - Muhyi warga Kabupaten Pandeglang ramai diperbincangkan masyarakat setelah sebuah video pengeroyokan viral di media sosial.

Ya, video yang menyebar luas di WhatsApp Grup itu mempertontonkan kalah pria yang diketahui berprofesi sebagai ustadz dikeroyok oleh sekelompok massa yang diduga pegawai bank keliling.

Dalam video nampak, sang ustadz yang mengenakan sarung dikeroyok oleh sekelompok orang berpakaian preman dan memakai helm. Peristiwa itu pun lantas menjadi sorotan warga.

Sang ustadz sempat memberikan perlawanan, namun karena kalah jumlah, para pegawai bank keliling lantas mendominasi.

Usut punya usut peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Serang – Pandeglang tepatnya di Kampung Sukamanah, Desa Sukamanah, Kecamatannya Baros, Kabupaten Serang, Minggu malam, 31 Maret 2024.