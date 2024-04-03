Remaja 17 Tahun di Solo Ditangkap karena Acungkan Stik Golf ke Pengguna Jalan

SOLO - Seorang remaja inisial FSH (17) warga Banjarsari, Solo diamankan warga dan Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta di Jalan Kolonel Sugiyono, Solo, pada Rabu (3/4/2024), dinihari. Ia diamankan lantaran mengganggu Kamtibmas dengan konvoi dan mengacungkan stik golf.

Kasat Samapta, Kompol Arfian Riski Dwi Wibowo, mengungkapkan pihaknya tadi pagi dini hari sekira pukul 03.30 Wib telah mengamankan seorang remaja warga Banjarsari yang terbaring di jalan kolonel Sugiyono kota Surakarta. Di samping remaja itu terdapat stick golf.

"Remaja tersebut diamankan Tim Sparta Sat Samapta Polresta Surakarta pada saat melaksanakan kegiatan patroli wilayah mendapat informasi dari Call Center Tim Sparta bahwa di jalan kolonel Sugiyono telah di amankan seorang remaja yang membawa Stick Golf," ucap Kompol Arfian.

Kompol Arfian mengungkapkan, bahwa menurut keterangan warga di lokasi, anak muda itu terjatuh saat dikejar warga sekitar.