4 Fakta Marsdya TNI Samsul Rizal Dimutasi, Kini Jadi Dosen Tetap di Unhan

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi, dan mutasi terhadap 215 perwira tinggi (Pati) dari tiga matra TNI, yakni TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/382/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Salah pati TNI AU yang terkena rotasi adalah Marsekal Madya (Marsdya) TNI Samsul Rizal. Berikut sejumlah faktanya:

1. Marsdya TNI Samsul Rizal Dimutasi ke Unhan

Marsekal Madya (Marsdya) TNI Samsul Rizal merupakan seorang perwira tinggi TNI AU yang dimutasi sebagai Dosen Tetap Unhan, setelah sebelumnya menjabat Komandan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Dansesko TNI).

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 215 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 113 Pati TNI AD, 53 Pati TNI AL, dan 49 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (3/4/2024).

2. Peraih Adhi Makayasa

Marsdya TNI Samsul Rizal merupakan abituren Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1990. Dia merupakan lulusan terbaik alias peraih Adhi Makayasa.

Pria kelahiran Karawang, Jawa Barat pada 23 Februari 1969 ini memiliki karier cemerlang di TNI AU. Penerbang jet tempur F-5 Tiger dengan call sign "Hiraks" ini pernah menjabat Komandan Flight A Skadron Udara 15, Wing 3, Lanud Iswahjudi, Kadisops Skadron Udara 14, Wing 3, Lanud Iswahjudi, Komandan Skadron Udara 14 (Skadud 14), Kepala Dinas Personel Lanud Iswahjudi, Komandan Wing Udara 3 pada 2011.