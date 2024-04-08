Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pasukan Lipan Matikan Gulma dan Rumput, Demi Cetak Sawah Siap Tanam dari Lahan Terbengkalai

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |18:50 WIB
Pasukan Lipan Matikan Gulma dan Rumput, Demi Cetak Sawah Siap Tanam dari Lahan Terbengkalai
Foto: Penerangan Satgas Yonif 726/Tml
MERAUKE - Mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pimpinan TNI, dengan memanfaatkan waktu senggang Satgas Pamtas Yonif 726/Tml mengolah lahan kosong di sekitar Pos untuk tanaman padi, Senin (08/04/2024).

Program ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh Komando Atas ini sangat bermanfaat untuk menambah sumber pasokan makanan dan sekaligus untuk menggugah warga agar mau memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan sebagai lahan produktif sehingga menghasilkan produk pangan guna meningkatkan perekonomiannya.

Proses penyiapan lahan diawali dengan penyemprotan rumput menggunakan racun sebagai tahap awal guna mematikan gulma dan rumput liar yang ada. Setelah lahan bersih nantinya akan siap untuk ditebar benih padi dan selanjutnya akan ditanam.

Lahan kosong tersebut merupakan lahan milik warga yang tidak dikelola dan terbengkalai, sehingga muncul ide dari personel Satgas untuk mengolahnya yang bisa dijadikan sebagai lahan persawahan siap tanam.

(Salman Mardira)

      
