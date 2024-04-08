Diduga Sopir Ngantuk, Minibus Ringsek Usai Hantam Median Jalan Tol KM 72 Kota Serang

SERANG - Sebuah minibus bernopol B 1375 RKM alami ringsek di bagian depan setelah menghantam median jalan di Tol Jakarta-Merak KM 72, Kelurahan Unyur, Kota Serang, Senin (8/4/2024).

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Serang Kota, Ipda Achmad Ady Ardianto menyebutkan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 12.30 WIB. Ia menuturkan, korban diduga mengantuk sehingga kendaraannya mengalami oleng dan menghantam median jalan sebelah kanan.

"(Pengemudi) diduga ngantuk, terus oleng ke kanan dan menghantam median jalan. Kondisi mobil parah bagian depan sebelah kanan," kata Ady saat dikonfirmasi awak media, Senin (8/4/2024).

Ady mengungkapkan, pengemudi yang berinisial FR (26) warga Ciwandan, Kota Cilegon hanya mengalami luka ringan diduga akibat benturan saat kecelakaan terjadi dan sudah dilarikan ke rumah sakit setempat.