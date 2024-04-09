5 Jalan Tol di Jawa yang Terkenal Paling Berbahaya dan Angker

JAKARTA - Ada 5 jalan tol di Jawa yang terkenal paling berbahaya dan angker. Beberapa tol inilah yang sering dilalui, apalagi saat mudik. Saking ramainya pengguna jalan tol ini, sering terjadi kecelakaan hingga menelan korban jiwa.

Berikut 5 jalan tol di Jawa yang terkenal paling berbahaya dan angker:

1. Tol Pantura

Jalur Pantura ini merupakan jalur yang menghubungkan Jawa Barat-Jawa Tengah-Jawa Timur. Tol inilah yang sering dilalui, apalagi saat mudik. Saking ramainya pengguna jalan tol ini, sering terjadi kecelakaan hingga menelan korban jiwa. Inilah kenapa tol Pantura disebut jalur tengkorak.

Salah satu jalur yang paling angker adalah jalur Subang-Ciasem. Di jalur inilah, para pengendara sering melihat penampakan sosok kuntilanak. Menurut saksi, kuntilanak itu cuma berdiri di pinggir jalan dengan menatap tajam ke arah sang pengendara, dan membuat pengendara terhipnotis dan terlena. Ketika sadar, kendaraan sudah kecelakaan.

2. Tol Solo-Ngawi

Tol Solo-Ngawi baru aja diresmikan pada 28 November 2018. Adanya Tol Solo-Ngawi ini memang memudahkan banyak pengendara, karena hanya butuh 1 jam perjalanan. Tapi di balik kenyamanan tersebut, ada cerita mistinya. Meski masih jadi tol baru, Tol Solo-Ngawi ini sudah memakan korban banyak jiwa.

Menurut salah satu sumber, di KM 586 terjadi kecelakaan yang menewaskan 1 orang dan 5 orang lainnya, luka berat. Di Tol Solo-Ngawi ini juga ada sebuah pohon angker yang berjenis gempol dan nggak bisa dirobohin.

Pihak pembangunan jalan tol juga sudah beli alat super canggih untuk merobohkan pohon tersebut. Tapi nggak mempan, pohon gempol itu sama sekali nggak bisa dirobohkan dan masih berdiri kokoh. Nggak cuma di situ, ternyata pohon berjenis gempol ini baru bisa dirobohkan setelah para warga setempat melewati beberapa ritual adat.