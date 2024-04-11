Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soekarno Ternyata Sosok Terpenting dalam Hidup Bung Hatta, Tak Kuasa Melihatnya Disakiti

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |05:14 WIB
Soekarno Ternyata Sosok Terpenting dalam Hidup Bung Hatta, Tak Kuasa Melihatnya Disakiti
Bung Karno dan Bung Hatta (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Mohammad Hatta terpukul melihat Soekarno yang terbaring lemah di ranjang sakit, tersiksa oleh penyakit ginjal yang telah lama mengganggu. Soekarno, yang dulu begitu kuat dan bersemangat, kini harus bertahan di Wisma Yaso, sebuah tempat perawatan yang jauh dari kemegahan Istana Bogor.

Di ruangannya yang sederhana, Hatta duduk sendirian, wajahnya dipenuhi air mata. Ia bercerita pada istrinya, Rachmi, tentang keinginannya untuk mengunjungi Soekarno. Namun Rachmi menolak, mengingat status Soekarno sebagai tahanan politik.

"Sukarno adalah orang terpenting dalam pikiranku. Ia sahabatku. Kami pernah dibesarkan dalam suasana yang sama agar negeri ini merdeka. Bila memang ada perbedaan di antara kami, itu lumrah. Tapi aku tak tahan mendengar Sukarno disakiti seperti ini,” kata Hatta seperti dikutip pada buku "Soekarno Fatmawati Sebuah Kisah Cinta Klasik".

Hari berikutnya, setelah mengirim surat tegas kepada Soeharto, Hatta akhirnya mendapat izin untuk mengunjungi Soekarno. Dengan hati-hati, ia memasuki kamar Soekarno yang lemah, berusaha keras untuk menyembunyikan kesedihannya.

Soekarno, dalam keadaan hampir tidak sadar, mengakui kehadiran Hatta dengan lemah, matanya terlihat penuh kesedihan. Namun, Hatta berusaha menyembunyikan rasa sakitnya.

"Hoe gaat het met jou? (Bagaimana keadaanmu?)” ucap Soekarno.

Dengan tenang, Hatta menjawab pertanyaan Soekarno tentang kondisinya, mencoba memberikan sedikit kekuatan dan dukungan. "No," hanya itu yang bisa terucap dari mulut Hatta.

