H+1 Lebaran, Lalin di Tol Cipali KM 86- KM 94 Padat Merayap

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) di ruas Tol Cikopo - Palimanan (Cipali), tepatnya di kilometer (Km) 86 hingga Km 94 padat merayap. Kondisi ini terjadi pada Kamis pagi (11/4/2024) atau H+1 Lebaran.

Pantauan MNC Portal pada pukul 08.00 WIB, kepadatan lalu lintas tampak dari rest area Km 86 Tol Cipali atau arah Barat ke Timur. Bahkan, gerak kendaraan lambat dari kecepatan normal.

Kemacetan tersebut mengular hingga Km 94. Belum diketahui secara pasti sebab utama membeludaknya kendaraan roda empat di salah satu ruas Tol Trans Jawa tersebut.

Sebaliknya, kondisi lalin di jalur B atau arah Timur ke Barat, tepatnya di Km 94 hingga 86 Tol Cipali terlihat lengang, sehingga kecepatan kendaraan masih normal.