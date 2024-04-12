Ejek Konferensi Ukraina, Putin Tegaskan Rusia Tak Akan Terima Rencana Perdamaian Apa Pun

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (11/4/2024) mengejek putaran perundingan damai Ukraina yang dijadwalkan di Swiss, dan memperingatkan bahwa Moskow tidak akan menerima rencana yang dipaksakan yang mengabaikan kepentingannya.

Pemerintah Swiss pada Rabu (10/4/2024) mengatakan bahwa mereka akan menjadi tuan rumah konferensi internasional tingkat tinggi pada bulan Juni untuk membantu memetakan jalan menuju perdamaian di Ukraina setelah lebih dari dua tahun berperang, dan menyatakan harapan bahwa Rusia mungkin akan bergabung dalam proses perdamaian suatu hari nanti.

Putin menuduh Rusia tidak diundang untuk bergabung dalam perundingan pada Juni lalu, sambil menunjuk pada pengakuan Swiss bahwa proses perdamaian tidak dapat terjadi tanpa Rusia.

“Mereka tidak mengundang kita ke sana,” terangnya, dikutip Reuters.

“Lagi pula, mereka berpikir tidak ada yang bisa kami lakukan di sana, namun pada saat yang sama mereka mengatakan bahwa tidak mungkin memutuskan apa pun tanpa kami. Akan lucu jika tidak begitu menyedihkan,” lanjutnya.

Rusia telah menolak formula perdamaian Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang mengharuskan Moskow menarik kembali pasukannya, membayar kompensasi kepada Ukraina dan menghadapi pengadilan internasional atas tindakannya.

Berbicara pada pertemuan pada Kamis (11/4/2024) dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di Moskow, Putin mengatakan bahwa Rusia terbuka untuk negosiasi, tetapi tidak akan pernah menerima skema apa pun yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan.