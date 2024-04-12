Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ramalan Prabu Jayabaya: Tiap Gunung Slamet Bergemuruh, Datang Satrio Wirang

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |09:03 WIB
Ramalan Prabu Jayabaya: Tiap Gunung Slamet Bergemuruh, Datang Satrio Wirang
Ilustrasi Prabu Jayabaya (Foto: Perpustakaan DKI)
A
A
A

PRABU Jayabaya, Raja Kediri, menyebut setiap Gunung Slamet bergemuruh, Satrio Wirang bakal muncul. Apalagi status Gunung Slamet salah satu gunung api aktif, yang hingga saat ini masih menyisakan sejumlah misteri.

Seperti dikutip dalam sejumlah buku, Prabu Jayabata menyebutkan jika Gunung Slamet menunjukkan tanda-tanda akan meletus, maka di saat itu akan hadir Satrio Wirang. Tokoh ini bukan nama, tapi julukan bagi seseorang dengan sifat-sifat tertentu.

Satrio Wirang dikatakan akan muncul setelah Satrio Piningit memenangkan pertempuran dengannya. Satrio Wirang akan kehilangan banyak pasukan karena pada akhirnya dia kalah. Satrio Wirang berarti atau bermakna seorang pemimpin yang telah bertarung dalam medan peperangan kemudian kalah.

Selain kalah, Satrio Wirang ini nantinya tetap tidak terima dengan kekalahannya. Dikisahkan juga pada "Babad Tanah Jawi", Satrio Wirang kemudian mengajak ke pengikutnya untuk menjegal pemimpin sang pemenang dalam peperangan tadi.

Ada banyak versi dari Satrio Wirang. Dari sudut pandang tertentu Satrio Wirang adalah korban sedangkan pada sudut pandang lain, Satrio Wirang bagaikan sosok jahat yang kalah bertarung.

Versi pertama menyebut Satrio Wirang memang tidak sepopuler tokoh Satrio Piningit. Karena dalam kehidupannya selalu difitnah. Namun, dia tetap bekerja keras mengabaikan fitnah yang menimpa dirinya. Hati dan kehidupannya sudah terbiasa dengan fitnah dan cemooh.

Dalam sudut pandang lain, Satrio Wirang dikatakan setelah kalah justru merecoki yang menang. Kemudian satu persatu para prajuritnya yang ikut dalam peperangan akan meninggalkan Satrio Wirang.

